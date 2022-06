Kinshasa: Les nouvelles recrues de la Garde Républicaine en marche d’endurance

Les nouvelles recrues de la Garde Républicaine (GR) ont effectué une nouvelle marche d’endurance, ce vendredi 24 juin, dans les différentes grandes artères de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C’était sous la supervision du général Christian Tshiwewe, commandant de cette unité spéciale chargée de la protection du chef de l’Etat. Lors de leur marché, ces militaires qui étaient ovationnés par les Kinois et Kinoises, scandaient un slogan, selon lequel “Mourir sur le champ de bataille est un honneur “pour eux.

Un slogan qui prouve combien ils sont prêts et déterminés à se sacrifier pour protéger et défendre l’intégrité de tout le territoire congolais. Cela, jusqu’à verser la derrière goûte de leur sang pour leur chère patrie.

Ce chant n’a pas laissé Indifférente la population qui s’est amassée sur les grandes artères pour saluer et encourager ces militaires.

La marche d’endurance de nouvelles recrues de la GR s’effectue au moment où les appels se multiplient pour renforcer l’effectif des FARDC et les équiper efficacement, notamment pour doter notre pays d’une armée dissuasive et ainsi stabiliser l’Est de la RDC qui est en proie, depuis des décennies, aux conflits armés à répétitions. Depuis peu, les terroristes du M23, soutenus par les forces armées rwandais, y sèment désolation, précisément â Bunagana, une localité stratégique, dont ‘ils contrôlent aujourd’hui une grande partie.

Une manière aussi pour eux d’avertir tous ceux qui se rangent derrière les groupes armés à l’Est de la RDC, car l’armée régulière veut bien défendre l’intégrité territoriale de la RDC.