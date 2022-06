RDC : plusieurs cas de rougeole et de peste enregistrés en Ituri

Selon la division provinciale de la santé de cette province, plus de deux cents quatre-vingt (280) cas dont six décès ont été notifiés du 1er janvier au 5 juin 2022 dans les zones de santé victimes des atrocités des groupes armés locaux et étrangers.

La division provinciale de la santé et ses partenaires internationaux indiquent que des dispositions sont déjà prises pour poursuivre les interventions dans les structures sanitaires et au sein de la communauté. Cela, à travers les sensibilisations communautaires pour limiter la propagation de ces maladies.

Rappelons que 117 cas dont 13 décès ont été notifiés par la division provinciale de la santé à la même période l’an 2021.