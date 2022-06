Soutien aux FARDC : Ngobila organise une journée de prières ce samedi au stade des Martyrs

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l’autorité urbaine appelle les Kinois et Kinoises à prendre part massivement à cette journée de prières qui débutera à partir de 8h.

Gentiny Ngobila demande aux fidèles de toutes les confessions religieuses à venir nombreux au stade de Martyrs pour confier les vaillants militaires au front entre les mains de Dieu.

« Je demande à tous nos papas, nos mamans et nos enfant à nous rendre au stade des Martyrs, ce samedi, pour prier en faveur de nos vaillants militaires. Que vous soyez catholique, musulman, ou de l’Eglise de réveil, venons tous prier pour nos militaires. Que Dieu écoute nos prières. Nous allons prier pour nos forces armées pour que Dieu les aide à gagner cette guerre que nous avons dans l’Est du pays, précisément en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu », a-t-il lancé son appel aux Kinois et Kinoises.