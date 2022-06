Nord-Kivu : plus de 700 cas de choléra enregistrés à Masisi dans 6 mois

Selon le rapport de Bureau de la coordination des affaires humanitaires ( OCHA), la résurgence de cette maladie est consécutive aux mauvais aménagements de points d’approvisionnement en eau potable, à la promiscuité dans les ménages, en particulier dans les communautés d’accueil et sites de déplacés, et aux mauvais systèmes d’hygiène et de gestion des déchets.

La même source rapporte que les acteurs humanitaires des organisations MEDAIR, Médecins Sans Frontières et Première Urgence effectuent des évaluations dans la région en vue d’une bonne couverture en eau, hygiène et assainissement. Ils appuient de même la prise en charge des cas suspects et confirmés dans les aires de santés affectées.

Pour sa part, a Croix rouge congolaise mène dans ces zones de santé des interventions d’assainissement, et sensibilise la communauté à la prévention de la maladie et aux bonnes pratiques d’hygiène. Cependant, les aires de santé de Mahya et Kikoma affectées par la maladie sont difficilement accessibles en raison du mauvais état des routes.