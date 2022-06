Kinshasa : L’OVD débute les travaux de réhabilitation de l’avenue Kabinda

L’Office des voiries et drainage (OVD) a débuté les travaux de réhabilitation de l’avenue Kabinda, précisément de son croisement avec l’avenue de la Libération, dans commune de Lingwala, jusqu’au quartier Bon-marché, dans la commune de Barumbu.

Cette entreprise publique a procédé au remblayage de tous les nids-de-poule sur ce tronçon routier.

Les travaux de réhabilitation de l’avenue de Kabinda sont exécutés avec l’appui du gouvernement provincial de Kinshasa pour en finir avec les embouteillages à ce coin de la ville, en particulier et sur toute l’étendue de la capitale congolaise, en général.

L’exécution de ces travaux a suscité des réactions du côté de la population et des autorités municipales.

« Nous sommes très contents de ce ferme engagement du gouvernement et du gouverneur de la ville Gentiny Ngobila Mbaka pour rendre ville présentable », a déclaré Me Honoré Okito, chargé des Infrastructures dans la commune de Barumbu. Avant de renchérir : « Nous ne cessons d’applaudir et de demander l’élargissement d’autres artères secondaires, telles que Belgika, Plateau, Bas-Congo, etc. ».

Il convient de rappeler qu’il y avait plusieurs nids-de-poule sur ce tronçon routier qui traverse les communes de Kinshasa, Lingwala et Barumbu.