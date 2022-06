Réforme de la Justice : Des experts à la manœuvre

Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, vient d’abriter l’atelier de formation sur les procédures du fonds européen de développement (FED). Ces travaux ont réuni 45 experts venus du ministère de la Justice, Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et des principaux partenaires impliqués dans la mise en œuvre du deuxième Programme d’appui à la Réforme de la Justice (PARJ2) ainsi que ceux de l’Unité de gestion du projet (UGP) de ce programme.

En effet, les participants se sont dits satisfaits d’avoir suivi cette formation sur les procédures du fonds européen de développement (FED). Cela, d’autant plus qu’ils ont compris les méandres de ces procédures et, par conséquent, s’engagent à accompagner le programme d’appui à la Réforme de la Justice (PARJ2).

Pour le colonel magistrat Gaby Lokombi, premier président de la Cour militaire de l’ex-province de l’Equateur, cette formation a été très importante d’autant plus qu’elle a permis aux participants de comprendre les types des marchés.

À en croire Me Justus Tshikona, expert national et point focal droits de l’Homme, lutte contre l’impunité et la corruption du ministère de la Justice au PARJ2, cette formation a permis à chaque participant d’« être à l’aise avec les exigences de procédures qui seront de mise tout au long de la mise en œuvre du PARJ2 ».

Pour sa part, Joël Kintadi, expert architecte au PARJ2, cette formation est utile pour une bonne implémentation du programme qui nécessite différents types de passation des marchés.

Justin Ntakobajira, régisseur ai du PARJ2, a, de son côté, permis aux bénéficiaires d’avoir une bonne compréhension des règles et des procédures régissant les actions financées par l’Union européenne à travers le FED.

Le PARJ2 a pour objectif de renforcer l’État de droit et de promouvoir la démocratie en RDC pour assurer une indépendance au pouvoir judicaire.