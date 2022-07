D’une agence à sa création à huit à ce jour, « Heraly Corporation » souffle sur ses deux bougies sur fond de nouvelles perspectives

D’une seule agence à sa création, le 2 juillet 2020, à huit après deux ans d’activité, « Heraly Corporation » a soufflé sur ses deux bougies sur fond de nouvelles perspectives, à savoir : miser davantage sur l’amélioration des services liés aux produits offerts à sa clientèle, notamment Western Union, Moneygram et très bientôt Ria, étendre ses agences pour couvrir intégralement la capitale Kinshasa, et diversifier ses activités dans les secteurs de l’entreprenariat, l’architecture, l’immobilier et l’import-export.

Déjà avec le mobile money et le bureau de change actifs, l’établissement qui comptait au départ que trois agents, en emploie, à ce jour, 26. Il s’agit d’un personnel formé et qui appliquent fidèlement les stratégies qui font la différence. « Nous mettons plus l’accent sur le confort de nos agences et la qualité de nos services. C’est pour dire qu’un client qui entre dans un de nos points est autant émerveillé par le standing et la qualité de nos services. Du centre-ville à la cité, nous maintenons le cap… », a indiqué le superviseur, M. Exaude Swanga. Et d’ajouter : « Nous avons la disponibilité de l’argent et nos clients sont toujours satisfaits en sortant de nos locaux ».

Pour marquer en lettres d’or les deux ans d’existence, « Heraly Corporation » a organisé trois activités, jeudi 30 juin. D’abord, une partie de football au collège de la Salles. Ce rendez-vous de détente cristallise le leitmotiv du manager de l’établissement, celui de placer le bonheur au travail avant même l’intérêt financier, mieux, le renforcement de la relation employeur- employé.

Les employés de Heraly constitues en équipe de football ont rencontre l’équipe de Face tv

Ensuite, « Heraly Corporation » a offert le sourire aux démunis par la visite de l’orphelinat « ça Marche » situé dans la commune de Limete, 1ère rue Dilandos. Près de cent orphelins logés dans ce site ont bénéficié des vivres et non-vivres. Et l’orphelinat qui accuse des arriérés de loyer a bénéficié d’une enveloppe qui a permis d’en payer la moitié.

Des vivres et non vivres remis aux orphelins de l’orphelinat “ça marche”

Enfin, le staff et les employés ont partagé un verre d’amitié au quartier Bon Marché dans la commune de Barumbu dans la dynamique de nouvelles perspectives de collaboration et de projets plus motivants, notamment celui de compter 14 agences d’ici la fin de l’année et une vingtaine l’année prochaine.