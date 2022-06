Message de vœux de la Direction Générale de l’Office National des Produits agricoles du Congo à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l’Etat et au Premier ministre chef du gouvernement à l’occasion du 62ème anniversaire de l’indépendance de la RDC

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat et Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Avec l’expression des Hommages les plus déférents

À l’occasion du 62ème anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, la Direction Générale de l’Office National des Produits agricoles du Congo (Onapac) et toutes les directions des secteurs de l’Onapac à travers le pays vous souhaitent les vœux de bonheur, de prospérité et de paix à l’occasion de cette accession du pays à l’indépendance 62 ans après.

Cette opportunité constitue notre soutien moral et spirituel à l’égard des actions que vous menez en faveur de la relance du secteur agricole au pays dans la lignée de votre idéologie de la revanche du sol sur le sous-sol.

Veuillez agréer Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre parfaite considération.

Guy Bompate, DG de Onapac