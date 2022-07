Entreprises du Portefeuille : Adèle Kayinda donne le go de leur numérisation

En présence du président du directoire du Centre régional de formation professionnelle et de digitalisation des entreprises du Portefeuille de l’Etat, des membres du Comité de suivi de la mission et des invités, Princesse Adèle Kayinda a fait savoir que la réforme enclenchée va aboutir à la mise à la disposition des entreprises concernées de solutions technologiques offrant des outils permettant d’assurer la numérisation et la digitalisation des activités ainsi que le paiement en ligne des factures et redevances conduisant à leur traçabilité. C’est dire que les ministères du Portefeuille et du Numérique ont travaillé d’arrache-pied depuis avril 2022 pour mettre sur pied la mission d’expert qui accompagne la numérisation et la digitalisation des entreprises du Portefeuille.

Réforme majeure

La réforme enclenchée mobilise des moyens conséquents, a fait savoir la ministre d’Etat en charge du Portefeuille. L’on note sur le plan technique qu’une plateforme mutualisée va être mise à la disposition des entreprises publiques avec des outils dédiés à la numérisation et la digitalisation couplé à un système de paiement en ligne des factures et redevances via les canaux bancaires et mobile money ; sur le plan financier, pour les 29 premières entreprises, la plateforme mutualisée va être déployée et mise en production pour un budget d’investissement prévisionnel de 25 millions de dollars américains qui couvrent l’ensemble des dépenses liées à l’acquisition des équipements techniques, leur déploiement, les formations et les services d’experts nationaux et internationaux ; au plan du suivi, il est mis en place un comité de suivi qui comprend les représentants de la Primature, des ministères du Portefeuille et du Numérique et des ministères des Finances et du Budget ainsi que des ministères sectoriels avec une équipe d’opérationnels représentant les mêmes ministères.

Dans le fond, il s’agit d’une réforme majeure qui va faire bénéficier les entreprises de l’État congolais de nombreux avantages liés au numérique, suivant la vision du chef de l’Etat, Félix Tshisekedi s’en tenant à ce que toutes les entreprises publiques tirent profit de l’ère de la digitalisation pour une gestion optimisée devant améliorer leur performance sur de nombreux indicateurs.