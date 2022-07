Félix Tshisekedi inaugure la piste rénovée de l’aéroport de Ndolo

Ndolo dispose désormais d’une piste d’atterrissage relookée, d’une longueur de plus de 1600 m. Le go des travaux de réhabilitation de cette piste avait été donné en décembre 2021 par le ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement. Et ces travaux s’inscrivent dans le plan stratégique de désenclavement du pays, précisément dans le secteur aérien.

Ainsi, la première partie de la rénovation de l’aéroport de Ndolo a été dévoilée, samedi 2 juillet, à l’occasion d’une cérémonie présidée par le chef de l’Etat.

La piste d’atterrissage de 1600 m a été revêtue d’une nouvelle couche de bitume suivant la norme en la matière.

Devant les corps constitués, le président de la République a aussi donné le coup d’envoi des travaux de modernisation de l’aérogare de cette infrastructure aéroportuaire appelé à désengorger l’aéroport international de N’Djili en accueillant des aéronefs de faible tonnage.

C’était une occasion pour les autorités de la Régie des voies aériennes (RVA) de poser directement à l’autorité suprême du pays le problème d’occupation de la POR de Ndolo par le marché Type K, ainsi que par des lotissements incontrôlés. Le constat sur cette question est bien alarmant, car pour cet aéroport disposant d’un circuit de 600 m, il est inconcevable, dénonce la RVA, que les gens construisent même en hauteur et en toute impunité, sans tenir compte de la norme.

Il est donc clair que ces immeubles deviennent des obstacles à la navigation aérienne.

Situé en plein centre-ville, dans la commune de Barumbu, l’aéroport de Ndolo sert aussi d’aéroport militaire pour la base militaire du même nom.