Pari gagné pour la société « CIIG », Pool Malebo : Des officiers supérieurs et généraux des FARDC dotés des villas modernes

Située à une trentaine de kilomètres du centre-ville dans la périphérie Est de la capitale, Pool Malebo est désormais la nouvelle cité de résidence des officiers supérieurs et généraux des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

En présence du Premier ministre, des ministres dont celui de la Défense nationale et Anciens combattants, du chef d’Etat-major général des FARDC et de plusieurs hauts gradés de l’armée, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à la remise symbolique de 30 premières villas sorties de terre dans cette concession et prêtes à accueillir les premiers occupants.

Pool Malebo est un projet du gouvernement initié en 2016, mais dont les travaux s’étaient arrêtés en 2018, faute de financement.

En janvier 2022, sur instruction du chef de l’Etat, le gouvernement, à travers le ministère de la Défense nationale, a relancé le projet avec le même partenaire, à savoir : Congo International Investment Group (CIIG).

En 6 mois, CIIG a réussi à rendre viables une trentaine de villas sur les 190 attendues. « Ces résultats ne constituent que les prémisses du projet, lequel va s’étendre sur les cinq prochaines années », a précisé le ministre de la Défense nationale. Avant d’ajouter : « Au-delà de la sphère des officiers généraux et supérieurs, ce projet couvrira également les besoins en logement de tous les officiers et sous-officiers de carrière ».

Chaque occupant devrait consentir à hauteur de 35% du coût de chaque villa.

De son côté, le Dg de CIIG, Jeef Pigeon Mukadi Ngoy, estime que c’est un grand jour. « De la parole à l’acte… Ce n’est qu’un premier pas. Nous avons remis 30 clés pour 30 villas. La concession est grande. Elle est encore un chantier qui se poursuit et qui va s’achever. Je suis déterminé à faire avancer ce projet jusqu’à la fin pour montrer à la nation congolaise que nous sommes capables », a-t-il déclaré.

Le plus grand projet immobilier en RDC

Pool Malebo est actuellement le plus grand projet immobilier en RDC. C’est la première ville urbanisée d’initiative privée, mais en partenariat avec l’Etat et qui est gérée par la société Congo International Investment Group SAS (CIIG SAS) ; une société mixte aux capitaux congolais et chinois. « En dehors de l’armée, nous avons déjà une dizaine de civils qui ont aussi reçu leurs clés.

Pour souscrire, naturellement il faut venir dans nos bureaux. Nous avons plusieurs types de maison… », a fait savoir Jeef Pigeon Mukadi, Dg de CIIG.

Située à 9 km de l’aéroport international de N’Djili, Pool Malebo accueillera, à terme, entre 25 000 et 30 000 habitants. Il y sera construit près de 5 000 villas aux standards internationaux, un centre-ville avec boutiques et autres espaces commerciaux, des installations sportives (terrains, salles et piscines), un centre hospitalier, des écoles privées et un service de sécurité travaillant en collaboration étroite avec la Police nationale congolaise.

Des villas de 2 à 6 chambres à un prix abordable et à la portée de toutes les couches sociales.

La construction est faite sur mesure, avec près de 70% des matériels et matériaux conçus et fabriqués sur place grâce à l’ingéniosité des experts chinois, en appui au travail des experts congolais, pour une production des services aux normes internationales et modernes.