Le 30 juin à TFM : double cérémonie de clôture du tournoi de football de TFM édition 2022 et célébration de la fête de l’indépendance de la RDC

Lancé le 3 mai, c’est ce 30 juin 2022 que le tournoi de football interdépartemental de TFM édition 2022, s’est clôturé sur une note de grande distinction. Deux grandes rencontres ont ponctué cette dernière journée, à savoir, en première heure, la finale dame qui mettait aux prises OC NCHEKO et OC FURAHA. Les dames de FC Nchenko ont remporté la partie sur une petite note de 1 but à zéro.

En deuxième heure, la Mine opération, sous le label FC KAPATA, croisait les bottines avec la Sécurité-FC NYOTA. Le score s’est soldé sur la marque d’un but à zéro en faveur de la Mine. C’était en présence des autorités politico-administratives de Fungurme et de Tenke, des chefs traditionnels de la concession, de la délégation syndicale de TFM, de la direction générale de TFM, du comité organisateur du tournoi et des employés.

À noter que la troisième place chez les hommes a été remporté par le FC MIKUBA (Facilities et Transport) qui est venu au bout de FC TEMBO de la Maintenance Mine.

Bien avant l’affiche de la finale, M. Zhang Jigui, Directeur général des opérations (COO), a salué au nom du Directeur général de TFM la détermination et l’attitude de fair-play qui ont caractérisé toutes les équipes, féminines comme masculines sur le terrain. « Le tournoi a été un événement d’unité. Pendant ces deux mois de tournoi, nous avons vécu de nombreux moments merveilleux qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Le football joue un rôle de pont. “Pas de frères, pas de football”. L’esprit du football est un esprit d’équipe. Pour une entreprise ayant une bonne équipe avec un bon esprit d’équipe, cet esprit sera un cri de ralliement, motivant chaque membre de l’équipe à aller de l’avant. »

M. Zhang Jigui, Directeur Général des opérations (COO)

Quelques distinctions individuelles ont été primées. Dans la catégorie Meilleur Joueur, chez les hommes, Kevin KITOKO de FC MIKUBA l’a emporté avec une différence de 7 buts marqués, et chez les dames, c’est Landry FUTILA qui l’emporte avec 2 réalisations.

Dans la catégorie, Meilleur Coach, C’est Rodrigue MPUNDU, de OC NCHEKO, qui rafle la médaille. Ces activités sont pour TFM et son Directeur général un moyen de cultiver le vivre-ensemble, le partage des valeurs communes.

Une finale de football aux couleurs de la célébration du 62e anniversaire de l’indépendance de la République Démocratique du Congo. Et pour rendre l’utile à l’agréable, tous les invités de marque à savoir les autorités politico-administratives, les chefs traditionnels de la concession TFM, se sont joints dans la soirée à la direction générale de TFM pour célébrer avec manière la commémoration de l’accession de la RDC à son indépendance nationale et internationale.

Occasion pour la direction générale de TFM de remercier les autorités pour avoir accepté de communier ensemble ce 62e anniversaire. M. Hongtao, directeur général en charge de l’Administration : « Nous aimerions vous dire merci d’avoir répondu à l’invitation pour la célébration de cette journée, marquant la commémoration de l’indépendance de notre cher et grand pays. Le temps évolue vite ! Pendant deux ans, nous n’avons pas célébré cette grande fête à la mesure lui due suite à la pandémie de covid et, partant, toutes les mesures à observer en vue de l’endiguer. Cela fait déjà quelques années que CMOC a acquis TFM. Ainsi que dit par le CEO dans son allocution à l’occasion de la signature du cahier des charges, NOUS SOMMES VENUS, NOUS AVONS VU ET NOUS AVONS DÉCIDÉ DE FAIRE AUTREMENT. De la parole à l’acte, sur le terrain, les réalisations se multiplient et ce, malgré diverses fluctuations conjoncturelles. »

Madame Armandine MUKEKWA, Bourgmestre Adjoint de la commune de Fungurume, n’a pas manqué de féliciter TFM pour la distinction dans l’organisation du tournoi de football et la célébration de la fête nationale mais surtout pour sa contribution dans le développement socio-économique des populations de Fungurume et de Tenke.

C’est dans une ambiance bon enfant que le tournoi de football TFM 2022, couplé à la célébration du 62e anniversaire de l’indépendance de RDC, s’est clôturé.