Beni : Un militaire ougandais abat deux éléments FARDC à Bulongo

Cette information est confirmée par le porte-parole des opérations conjointes FARDC -UPDF, colonel Mak Azukay.

A l’en croire, les deux militaires congolais sont morts sur le champ. L’auteur de cet acte odieux a été directement arrêté par ces compagnons d’armes.

Les causes et les circonstances ayant conduit ce militaire ougandais à tirer à bout portant sur les deux militaires congolais ne sont pas encore connues.

Selon le colonel Mak Azukay, les FARDC et l’UPDF ont ouvert une enquête sur ce dossier.

Il convient de noter que, c’est depuis le mois de novembre 2021 que l’armée ougandaise mène des opérations conjointes avec l’armée congolaise, pour neutraliser les rebelles ougandais ADF et leurs supplétifs dans la région de Beni et Irumu.