En assemblée générale ce jeudi à Kinshasa, l’Intersyndicale nationale du Congo s’engage dans des actions de soutien aux FARDC

Il fallait bien s’y attendre. Plus que jamais l’élan patriotique s’enracine en RDC où les Congolais, tous d’une même voix, ne jurent que par la préservation de l’intégrité territoriale de leur pays face aux convoitises des puissances qui se cachent derrière des voisins-marionnettes, notamment le Rwanda, agissant via le M23, ce groupe terroriste qui sème la terreur dans une partie de la province du Nord-Kivu.

L’Intersyndicale nationale du Congo s’apprête ainsi à donner un nouveau rythme aux actions de soutien aux Forces de défense congolaise. Dans un communiqué signé par M. Jean-Claude Akonda Ekongolo, secrétaire national de l’Intersyndicale nationale du Congo, les présidents et secrétaires généraux des syndicats en RDC, les permanents et délégués syndicaux des entreprises et établissements de toute nature, les permanents et délégués syndicaux de la Fonction publique, sont tous conviés, ce jeudi 7 juillet à une assemblée générale à partir de à 9h30 au Centre de rééducation des handicapés physiques sur l’avenue des Huileries, en face de l’INRB, à Gombe. Ce rendez-vous programmé, note-t-on, est en prévision de la marche de soutien aux FARDC qui sera organisée incessamment par le monde du travail.