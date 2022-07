Résistance à la bonne gouvernance : la justice à l’heure de son diagnostic

L’élan pris pour renverser la tendance d’un pays où les pots-de-vin détournent les revenus qui auraient dû être consacrés aux projets de développement, notamment, la construction et l’entretien des infrastructures, a été estompé par une justice qui n’a pas pris de la hauteur. Et pourtant, face à la volonté politique et la détermination du chef de l’État, Félix Tshisekedi, la RDC devrait plus que jamais s’engager résolument dans la bataille contre les détournements, la corruption, … bref, contre les prédateurs identifiés qui s’évertuent encore dans des pratiques frauduleuses qui entraînent des pertes de recettes au Trésor public. Face à un tel système de prédation enracinée, seule la justice est le meilleur remède. Bien entendu, une justice appliquée. Et visiblement, les acteurs du pouvoir judiciaire prennent la mesure du défi. Car, les propos du président de la Cour constitutionnelle et président en exercice du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, sont, on ne peut plus clairs : « la justice doit être administrée par des personnes de haute valeur morale et irréprochables, disposées à lutter contre la corruption qui ternit l’image d’un véritable État de droit en RDC ». C’est dire que l’Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature entend poser un vrai diagnostic sur l’état de la justice de la RDC. Une justice qui devra lever tous les verrous possibles de la résistance à la bonne gouvernance en RDC. Car, dit-on, la justice élève une nation.