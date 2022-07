Conflit RDC-Rwanda : désescalade, oui, mais…

Les bons offices assurés, mercredi 6 juillet par le président angolais, João Lourenço, ont débouché sur un processus de désescalade entre la RDC et le Rwanda. Cet objectif se fera graduellement via une feuille de route dite de Luanda axée sur la relance de la commission mixte RDC-RWANDA qui ne s'était plus réunie depuis plusieurs années. Cette commission va tenir sa première rencontre le 12 juillet à Luanda en Angola. Néanmoins, le président congolais s’est montré plus intransigeant que jamais face à son homologue rwandais de qui il a exigé de « clarifier ses liens avec le M23 et d’admettre son soutien avant de dialoguer ». D’ailleurs, bien avant le tête-à-tête entre les deux protagonistes, Félix Tshisekedi avait annoncé ses couleurs, en avertissant, dans une interview au journal américain Financial Times que « La RDC ne restera pas les bras croisés face aux attaques du M23 appuyé par l’armée rwandaise ». En attendant l’issue de la commission mixte où les experts de trois délégations continueront de travailler pour aboutir à une entente diplomatique acceptable par toutes les parties en conflit, le groupe terroriste du M23 est sommé d’abandonner les positions qu’il occupe actuellement sur le territoire congolais. Dans le fond, c’est la diplomatie congolaise qui triomphe devant le parrain du M23. La feuille de route stipule notamment une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali avec la cessation immédiate des hostilités. Avec l’évolution de la situation, on peut bien parler de désescalade oui, mais du côté congolais on ne devra plus exclure les autres cartes sur la table face au Rwanda qui a toujours instrumentalisé les forces négatives au Nord-Kivu.