Beni : 14 morts dans une nouvelle attaque des ADF à Lume

L’information est livrée par le bourgmestre de cette commune rurale, Kasereka Issse Liyambo. A l’en croire, le bilan provisoire de ce massacre fait état de plus de 7 personnes tuées et d’un hôpital incendié. « Il y a eu incursion des rebelles ougandais ADF à Lume, dans le quartier Mwangaza. Ils ont incendié le Centre de santé de référence et le bâtiment de la maternité. Comme c’était la nuit, parmi les malades qui dormaient, 4 ont été calcinés dans l’hôpital. Quoique cet incendie fasse pour l’instant 7 morts, nous pensons que le bilan sera revu à la hausse », indique Issse Miyambo.

Pour le moment, une psychose généralisée règne dans la commune. Plusieurs habitants se déplacent vers d’autres entités craignant pour leur sécurité.