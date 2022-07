Mise à nue des stratégies du Rwanda à Luanda, Lutundula : «… Nous allons gagner »

La désescalade entre la RDC et le Rwanda est-il vraiment possible ? Cette question vaut son pesant d’or avec notamment le cessez-le-feu accepté par les présidents Tshisekedi et Kagame mais qui n’aura duré que 24 heures avec la reprise des affrontements par le M23, les pions du Rwanda. Dans un briefing sur le mini-sommet de la tripartite de Luanda en direct sur les antennes de la télévision nationale (RTNC), jeudi 7 juillet, le vice-Premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, à côté du ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya, a clairement indiqué qu’« on veut maintenir la RDC dans la situation d’ingouvernabilité ». C’est dire que le M23 n’est que l’image d’une grenouille qu’on tient à dimensionner à la taille d’un bœuf pour bloquer le processus de Nairobi qui enjoint les groupes armés écumant l’Est de la RDC à déposer les armes. Avec tous les faux-fuyants présentés par le Rwanda, la RDC garde bien toutes les cartes sur la table. Fort des stratégies mises en place dans les différents fronts et sans compter la détermination et l’engagement de tout un peuple qui s’est rangé derrière les FARDC et son commandant suprême, le patron de la diplomatie congolaise est plus qu’optimiste : « Nous allons gagner ».