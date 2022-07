Paris : après le concert annulé à la Cigale, MPR vise Bordeaux

Alors que les musiciens du MPR (Musique populaire de la révolution), les leaders du groupe, Yuma Dash et Zozo Machine sont arrivés depuis le mercredi 6 juillet 2022 à Paris -à deux jours de leur concert à la salle La Cigale-. La préfecture de la Police de Paris a annulé l’événement pour préserver l’ordre public face aux menaces des « Combattants » (Congolais résidant en Europe : ndlr) de boycotter ce concert. Par contre, le groupe musical, très déterminé, n’a pas non plus croisé les bras face à cette situation inquiétante. Ces jeunes gens, issus de la commune de Matete, envisagent donc de se produire, toujours dans la capitale française mais, cette fois-ci à Bordeaux.

Jusque-là, les détails sur la date et autres seront livrés au public très prochainement.

En effet, selon la préfecture de la police de Paris, ce concert s’inscrit dans un contexte politique particulièrement tendu et violent entre partisans et opposants au régime en place en République démocratique du Congo. L’événement suscite une opposition et une mobilisation croissante à travers des appels lancés sur les réseaux sociaux par la diaspora congolaise installée en France et dans les pays voisins européens.

Certains membres de cette diaspora avaient déposé une déclaration de manifestation pour le 8 juillet 2022 aux abords immédiats de la salle de spectacle « La Cigale », avec l’intention d’en découdre avec les spectateurs du concert et de créer des troubles à l’ordre public à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de concert.

« Considérant en outre que la direction de la Cigale fait l’objet depuis plusieurs jours de messages de menaces et d’intimidation de la part d’opposants à la tenue du concert ; que le restaurant nommé La Cantine de la Cigale, situé à proximité de la salle de spectacle fait également l’objet de menaces », a indiqué la préfecture française.