Préparatifs CHAN 2022 : un double derby de deux Congo en amicale

Une double confrontation amicale est prévue entre Léopards de la RDC et Diables Rouges de Congo-Brazzaville. Le premier acte est prévu 27 juillet à Brazzaville. Et le second aura lieu le 31 juillet au stade des Martyrs de la Pentecôte. C’est dans le cadre des préparatifs des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations « CHAN 2022 ».