Education : 9 908 finalistes des écoles de santé passent le jury national, édition 2022

Le coup d’envoi a été donné officiellement par la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Mme Véronique Kilumba Nkulu à l’Institut National Pilote d’Enseignement de Sciences de Santé (INPESS), à Kinshasa/Kasa-Vubu.

C’était en présence du représentant de la coopération japonaise (JICA) et des responsables de cet établissement scolaire médical.

La vice-ministre a, à cette occasion, fait savoir qu’à travers ces épreuves, le ministère de la Santé publique travaille selon la vision du chef de l’Etat qui tient à ce que la Couverture santé universelle soit effective en RDC.

« A travers cet axe de Couverture santé universelle, nous avons la réhabilitation des infrastructures sanitaires ainsi que la construction et l’équipement. Mais il y a un acteur principal, qui est le prestataire, parce que nous pouvons avoir de beaux bâtiments, mais s’il n’y a personne pour y travailler, nous n’allons pas atteindre l’objectif visé », a-t-elle soutenu.

Pour la vice-ministre, les prestataires sont en train d’être formés pour qu’ils puissent, dans l’avenir, donner les soins de qualité à la population afin de rendre effective la vision du chef de l’Etat sur la Couverture santé universelle.

« Nous restons vigilants et regardants pour que nos apprenants aient une formation de qualité. Et là, nous remercions particulièrement la JICA qui nous accompagne depuis un certain temps et nous amène à réaliser nos objectifs », a relevé Véronique Kilumba.

Elle a également plaidé auprès de la JICA pour les accompagner en dotant le secteur d’équipements modernes pour venir en aide aux apprenants vivant avec handicap, cas d’une femme aveugle qui a suivi son enseignement en kinésithérapie.

Ce plaidoyer auprès de la JICA va permettre au ministère de la Santé « d’asseoir cette filière et de l’implanter sur l’ensemble du territoire national, afin de permettre aux personnes vivant avec handicap de devenir de vrais citoyens qui vont contribuer au développement de la nation », a-t-elle conclu.