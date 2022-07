Malawi : la représentation de la RDC affiche complet au sein du FP-SADC

La République Démocratique du Congo, par le biais de Christophe Mboso N’Kodia Pwanga, président du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l’Afrique australe (FP-SADC) et président de l’Assemblée nationale de la RDC, conduit les travaux de la 51è Assemblée plénière du Forum qui s’est ouverte, le lundi 11 juillet 2022 à Bingu International Convention Centrer (BICC), à Lilongwe (Malawi).



En marge de ces travaux, trois élus deviennent membres du Forum et siègent comme parlementaires à part entière de la SADC. Parmi eux, il y a le député national Serge Muber, élu de l’Ituri et le sénateur Tshikez Diemu.



Après la prestation de serment, Serge Muber s’est exprimé en ces termes : « Selon la coutume du fonctionnement du Forum parlementaire de la SADC, tout nouveau membre devait prester de serment pour qu’il soit officiellement validé comme membre et ait un mandat de vote, d’agir comme parlementaire de la SADC ».

En fait, la RDC dispose d’un quorum incomplet par rapport à son quota au sein du Forum. Si chaque Etat compte six représentants, la RDC n’en disposait que trois. C’est alors que trois autres membres ont été élus suivant les aires géographiques du pays.



Serge Muber, élu de l’Ituri, représente le Grand Est du pays, Tshikez Diemu représente le Grand Katanga et un troisième élu représente le Grand Équateur.

« C’est pour moi une fierté d’appartenir à la famille SADC, après cette intronisation. Et déjà je viens de voter la première motion. Nous sommes là jusqu’au 16 juillet et nous pensons qu’il y aura d’autres lois et motions que nous allons voter. Je porte à la connaissance de l’opinion nationale, surtout celle de la Grande Orientale, que nous agissons déjà comme membre du Forum parlementaire de la SADC, à Lilongwe, en République du Malawi », s’est-il félicité.



Caisse de fonctionnement de la SADC



Il convient de rappeler que la plénière du mardi 12 juillet a inscrit à son ordre du jour plusieurs matières dont la prestation de serment de nouveaux membres, le vote de la motion portant la création d’une caisse de fonctionnement de la SADC. L’initiation est d’un député de la Zambie, laquelle motion a été votée à l’unanimité par les parlementaires de la SADC.



La question qui reste à résoudre est celle ayant trait à l’aspect managérial et de gestion de cette caisse. La question a suscité un débat houleux parmi les parlementaires.