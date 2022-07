Justice : Le Premier Ministre clôture l’assemblée générale du Conseil supérieur de la Magistrature

Comme à l’ouverture des travaux le 5 juillet 2022, u cette cérémonie a été marquée par le discours de clôture des travaux du président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta. Dans son speech, il a remercié le Premier ministre Sama Lukonde, pour sa présence avant de remercier, par son canal, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour l’éclosion d’un véritable État de droit en RDC.

Dieudonné Kamuleta a salué la pertinence des résolutions et recommandations formulées par les participants à ces assises. Il s’est engagé à ne ménager aucun effort pour mettre en œuvre toutes ces résolutions.

En sa qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta a appelé les magistrats à la discipline et au changement des mentalités. Il s’est aussi engagé à améliorer les conditions de vie des magistrats.

« Le pouvoir judiciaire a une mission constitutionnelle très importante et délicate dont l’accomplissement exige la probité, la dignité et le dépassement de soi. C’est pourquoi, de manière particulière, le bureau du conseil supérieur de la magistrature ne ménagera aucun effort pour chercher les voies et moyens d’améliorer davantage non seulement les conditions de vie et de travail du magistrat mais aussi la gestion de sa carrière. Comme tout le monde le sait, le système judiciaire a un rôle majeur dans la stabilité des institutions, la consolidation de la paix, l’instauration d’un État de droit. Le président de la République, chef de l’État et magistrat suprême y accorde un intérêt capital et en a fait le socle de son action. J’engage les chefs de juridictions et d’offices civiles et militaires, à combattre la corruption, l’impunité et les autres antivaleurs qui gangrènent le corps de la magistrature », a déclaré Dieudonné Kamuleta.

Pour le président du CSM, le changement des mentalités c’est maintenant, car le changement des mentalités des magistrats est impératif et catégorique.

« Ensemble, nous pouvons gagner le pari de redorer l’image de la magistrature pour gagner la confiance du peuple en adoptant un comportement conforme à l’éthique, à la déontologie et la discipline magistrale. Nous devons avoir en toutes circonstances, un comportement exemplaire qui inspire confiance », a-t-il martelé.

Il a aussi annoncé que l’appareil judiciaire et autres structures ad hoc seront redynamisés, à commencer par le pouvoir du ministère public à mettre l’action publique en mouvement en vue de la bonne gouvernance.

On rappelle que la cérémonie a connu la participation des membres du bureau du CSM, des officiers supérieurs de la PNC et des FARDC, du premier vice-président de l’Assemblée nationale et celui du Sénat, des magistrats membres de l’Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature et de plusieurs autres personnalités du pays.