RDC : Bientôt « J-SMART », la plus large et complexe plateforme de mobilité intégrée de l’Afrique centrale et de l’est

Il s’agit d’une conception de l’ingénieur Patrick Daudi Faraja.

La mobilité intégrée présente des multiples avantages dans le sens où elle simplifie et améliore l’expérience des voyageurs afin de favoriser l’utilisation des transports en commun.

La mobilité intégrée via la plateforme J-SMART est une véritable révolution dans la façon de construire la mobilité pour les individus.

J-SMART c’est donc une solution de mobilité intégrée et contrôle d’accès, de gestion automatique et intégrée du transport en commun, parking, taxis privé, co-voiturage, approvisionnement des carburants ainsi que du contrôle automatique des véhicules, de la vérification de l’authenticité des différents titres de voyage grâce à l’utilisation de la puce électronique, l’encryptage du QR code personnalisé, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’internet des objets.

« J-SMART rend la numérisation du Transport en commun possible pour permettre aux compagnies de transport de bien contrôler leurs entrées et éviter tout coulage, vol ou détournement dans toutes ses formes. L’administration des bus et l’accès aux données est en temps réel. La gestion de consommation carburant, le paiement direct, le paiement des abonnements est contrôlé en temps réel. J-SMART permet aussi aux citoyens d’accéder à la géolocalisation des bus afin de réduire le temps d’attente aux parkings. Aussi l’utilisation de la carte en puce, QR code, USSD et Mobile Money comme moyen de paiement et de validation rend le transport très flexible à la population car il n’y a plus de problème lié au change de monnaie et les opérations sont plus rapide », a indiqué l’ingénieur Patrick Daudi Faraja.

Tout compte fait, J-SMART se présente donc comme la solution-miracle des associations de transporteurs qui vont commencer à contrôler tout mouvement et entrées des fonds en temps réel.

Beaucoup d’autres fonctionnalités intéressantes et complexe seront révélées lors du lancement officiel de cette solution congolaise qui pointe à l’horizon. « Aujourd’hui en Afrique il n’existe pas encore de Plateforme de Mobilité intégrée complète a cette hauteur ! En Afrique de l’Est on peut avoir des solutions qui peuvent gérer juste une partie de transport, par exemple TAP & GO du Rwanda pour le transport en commun, UBER et BOLT au Kenya pour la commande des taxis ! Mais ici nous venons avec une plateforme qui englobe, et le transport en commun, et les taxis, et la gestion des parking automatisés et/ou stationnement, et l’approvisionnement en carburants ainsi que d’autres fonctionnalités à révéler après, juste dans une seule application. J-SMART sera la plus large et complexe plateforme de mobilité intégrée, avec l’objectif de prendre le leadership de l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Est pour ce qui est de la solution de mobilité intégré », a précisé l’Ir. Patrick Daudi.

Patrick Daudi Faraja motive cela sur le fait que c’est de son devoir de patriote de contribuer au développement de la RDC dans le domaine numérique. Une manière de jouer sa partition dans la matérialisation de la vision du chef de l’Etat qui entend étendre la culture du numérique à toutes les couches sociales de la société congolaise. « J-SMART est une solution 100% congolaise qui sera disponible sur AppStore et Playstore dont le téléchargement est gratuit. Il y a aussi son application web disponible gratuitement. J-SMART est une intelligence illimitée. Les Congolais sont appelés à s’en approprier et à l’utiliser dès son lancement car c’est une fierté congolaise ! » a-t-il conclu.

Melis Boasi, Correspondant au Nord-Kivu