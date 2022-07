Electricité : L’ARE délivre deux certificats de conformité à Virunga Energies

Le directeur général de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité (ARE), Dr Sandrine Ngalula Mubenga, a délivré, le 13 juillet 2022, deux certificats de conformité à la société Virunga Energies.

Le premier concerne la centrale hydroélectrique de Luviro, d’une puissance de 14,6 mégawatts, construite dans le territoire de Lubero, province du Nord-Kivu.

Le deuxième certificat est relatif à la ligne de distribution de l’énergie de 33 kilovolts dans la même partie du territoire national.

Les deux certificats ont été reçus des mains de la directrice générale de l’ARE par Atiamutu Nissi, avocat conseil de Virunga Energies.

« Nous avons délivré le certificat de conformité non seulement pour la centrale hydroélectrique de Luviro, mais aussi pour les lignes de distribution qui vont amener de l’électricité à ces ménages. Là, nous sommes en train de parler d’environ 70 km des lignes électriques de moyenne tension de 33 000 volts. En ce qui concerne la centrale de Luviro, elle est conçue pour fournir 14,6 mégawatts. Ce qui veut dire qu’on va fournir de l’électricité à 30 000 foyers en République démocratique du Congo. Donc, trente mille ménages auront accès à l’électricité au Nord-Kivu », a déclaré Sandrine Ngalula.

Bien avant la délivrance des certificats, l’ARE avait dépêché un expert indépendant à la centrale de Luviro et aux lignes de transport de l’énergie pour inspecter et vérifier si elles ont été construites selon les normes. C’est sur base du rapport établi par l’expert que les certificats sont délivrés. Les certificats lui étant délivrés, Virunga Energies a le feu vert pour commencer l’exploitation.

Respect de la procédure

« Nous avons construit la centrale de Luviro. La loi exige qu’avant de la mettre en service qu’il y ait des experts qui certifient la puissance déclarée, ce qui a été réalisé dans un délai raisonnable. A présent la centrale est opérationnelle et elle peut desservir les populations environnantes », a confirmé l’avocat de Virunga Energies.

La directrice générale de l’ARE a remercié Virunga Energies pour avoir été coopératif et qui a tenu à suivre la procédure édictée par la loi qui régit le secteur. Quant à Atiamutu Nissi, il a eu des mots justes en guise de remerciement après que les certificats de conformité soient délivrés à Virunga Energies.

« Nous sommes très satisfaits du professionnalisme de l’ARE. Je salue le professionnalisme de Mme le DG Sandrine Ngalula Mubanga. Vous savez que c’est à peine que l’ARE a commencé à opérer, mais sous son leadership on sent une grande prouesse. Toutes nos félicitations de la part de Virunga Energies, au directeur général et à son équipe, qui ne ménagent aucun effort pour très bien réguler le secteur de l’électricité en RDC ».

Rappelons que les travaux de construction de la centrale de Luviro avaient commencé en 2018. Il s’agit de la deuxième centrale de Virunga Energies, construite après celle de Matebe, qui alimente le territoire de Rutshuru et la ville de Goma. Les travaux se sont déroulés dans des situations sécuritaires difficiles. L’électricité produite, va profiter à la population de Kimbulu, de Sienene et de Lubero, mais, la puissance de la centrale peut desservir un nombre plus important.