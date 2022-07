Pari réussi pour Princesse Adèle Kayinda au Stade des Martyrs : Les églises plus que jamais pour le salut de la patrie

Le bien d’une nation est plus sacré que le bien d’un seul. Face à cette évidence, les églises du Congo montrent leur attachement au pays face à l’agression dont il est victime dans sa partie Est. Dans un élan commun, toutes les confessions religieuses ont pris d’assaut le stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, dimanche 17 juillet, pour la prière en faveur des Forces armées de la République démocratique du Congo et de l’ensemble du pays. Cette initiative de la Princesse Adèle Kayinda Mahina, intercesseuse, diaconesse et maman « Kipendano », a vu des femmes comme elle et des veuves, implorer Dieu en toute humilité, ventre à terre, pour la protection de notre pays contre l’agression, mais aussi solliciter son accompagnement en faveur des FARDC.