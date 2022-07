Promotion des exportations : Kinshasa abritera « Les Rencontres Africa » du 22 au 25 novembre

La plus importante manifestation de business entre la France et l’Afrique sera organisée à Kinshasa, du 22 au 25 novembre 2022. Cette grande manifestation BtoB d’Afrique de l’Ouest, dénommée « Les Rencontres Africa », sera organisée à l’Hôtel Pullman, avec le concours de la France et du gouvernement de la RDC, à travers l’agence nationale de promotion des exportations (ANAPEX).

Au cours d’une conférence de presse organisée, le vendredi 16 juillet 2022, le directeur général de l’ANAPEX, Mike Tambwe, ainsi que le Commissaire général des Rencontres Africa, Marc Hoffmeister, ont donné les contours de ces futurs travaux auxquels près de 1000 participants venant du continent africain et d’ailleurs sont attendus.

D’après le directeur général de l’ANAPEX, c’est la plus importante manifestation de business entre la France et l’Afrique. « Son succès est par rapport à son objet qu’est la réussite partagée entre les entreprises françaises et africaines. ANAPEX est donc un des partenaires de « Les Rencontres Africa », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le commissaire général de « Les Rencontres Africa » place ce rendez-vous dans le cadre de renforcement des relations économiques entre la France, l’Europe et la RDC. Marc Hoffmeister a saisi cette occasion pour adresser un message aux entrepreneurs intéressés de pouvoir contacter ANAPEX afin de s’enregistrer pour ce rendez-vous d’affaires.

Invitation aux entreprises

Au Programme, il est prévu, le premier jour, des conférences de haut niveau sur les différentes thématiques dont « la RDC à l’heure de l’ouverture à l’international, produire et transformer ». Au cours des deux derniers jours, les participants auront l’occasion de tisser des liens grâce aux séances BtoB et rendez-vous d’affaires prévus à cet effet.

Les organisateurs inviteront entre 100 et 200 entreprises, dont 35 françaises qui se sont déjà enregistrées. Aussi, des investisseurs seront au rendez-vous dans le but de lancer des business.

Invité à cette conférence de presse en qualité du représentant de « Les Rencontres Africa » en RDC, Al Kitenge a expliqué toutes les démarches initiées pour aboutir à la tenue de ces assises à Kinshasa, après avoir assisté à celles tenues au Togo l’an dernier.

« Le Togo est un modèle de leadership en Afrique et il peut nous servir de modèle. Tout comme la RDC, il a lancé un Fonds de garantie de l’entrepreneuriat. Donc, nous avons des points de similitude. Au Togo, j’ai vu des entreprises capables de transformer avec une technologie moderne. C’est ainsi que j’ai sollicité les autorités du pays pour que la prochaine édition de « Les Rencontres Africa » se tienne chez nous, à Kinshasa », a-t-il affirmé.

Tous les entrepreneurs sont conviés à ces assises. Et pour y prendre part, il faudrait juste faire la préinscription sur www.rencontresafrica.org et les accréditations sont à retirer auprès de l’ANAPEX.

Le Commissaire général de « Les Rencontres Africa » a aussi annoncé l’organisation d’un concours pour primer une entreprise méritante avec un projet de transformation dans le secteur agricole.