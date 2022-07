Son ancrage confirmé dans le Grand Kivu : Bahati exige le retrait sans délai de la Monusco

Présente en RDC depuis 1999, la Monuc, devenue Monusco, est l’une des plus importantes et des plus coûteuses missions de l’ONU au monde, avec 14 000 militaires, 660 observateurs militaires et officiers d’état-major, 591 policiers et 1 050 membres d’unités de police constituées – hormis des retraits qui ont commencé à se faire ces derniers temps. De quoi s’interroger sur son efficacité sur le terrain, 22 ans après ! Modeste Bahati Lukwebo, comme tout autre Congolais, estime qu’il est temps que les Congolais eux-mêmes prennent les choses en main.



Profitant de son séjour à Goma puis à Bukavu dans le cadre de ses vacances parlementaires, Modeste Bahati qui s’est offert un bain de foule démontrant son leadership dans cette partie du pays, a véritablement passé un message d’auto-prise en charge aux populations.

Pour le professeur Bahati Lukwebo, la Mission onusienne en RDC doit à tout prix quitter le Congo, à cause de « son bilan qui est largement négatif ».



« Plus de 20 ans déjà avec plus de 20.000 hommes et avec un budget conséquent, la Monusco n’arrive toujours pas à sécuriser les provinces de l’Est. Cette mission onusienne ne sert plus à rien en RDC. Nous exigeons le départ de la mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation du Congo (Monusco) qui a enregistré un bilan très négatif. Il est temps que cette Monusco plie bagage et quitte le Congo », a-t-il indiqué devant une foule immense à Goma et à Bukavu.



Néanmoins, l’autorité morale de l’AFDC a appelé la population à ne pas bousculer ces soldats de l’ONU : « Nous n’avons plus rien à attendre d’eux. Qu’ils partent dans la paix ».

Les jeunes, s’enrôler dans l’armée

À ce défi sécuritaire complexe et nourri par les appétits insatiables des puissances internationales œuvrant via leurs marionnettes, des voisins de la RDC, à l’instar du Rwanda, c’est aux Congolais de s’assumer pour leur destin.



C’est fort de cette perception que le président du Sénat appelle les jeunes à s’enrôler dans l’armée. « Nous n’avons que cette armée et nous devons la soutenir. J’appelle les jeunes Congolais de tous les coins du pays d’intégrer l’armée loyaliste et de défendre le pays face à l’ennemi du M23 soutenu par le Rwanda et face à d’autres forces négatives. Les jeunes, vous devez vous prendre en charge et utiliser divers moyens pour défendre la patrie », a-t-il souligné.



Par ailleurs, les députés provinciaux du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, voient en cette démarche de l’autorité morale de l’AFDC, un véritable retour de la confiance entre les autorités nationales et les populations locales qui se sentaient souvent délaissées et abandonnées à leur triste sort face à cette insécurité récurrente. « Son arrivée au Nord-Kivu, avec un message comme celui-ci, va apporter une lueur d’espoir aux populations locales », a estimé le député provincial Élie Nzaghani, élu du territoire de Rutshuru.



Soutien à Félix Tshisekedi



Dans cette communion parfaite avec ses frères et sœurs, le président statutaire de l’Alliance des Forces Démocratiques du Congo (AFDC) a pris son temps avec de longues marches à pieds et pendant des heures.



À Bukavu, dimanche 17 juillet, il était difficile de frayer un chemin sur la route qui mène à la place de l’indépendance, au centre de la ville où il s’est adressé à la population, une foule indescriptible qui l’attendait depuis 8 heures du matin. Question de témoigner l’amour à celui qu’il appelle affectueusement « Mupenda Watu » entendez « celui qui aime son semblable » pour ses œuvres sociales en faveur de la population et sa générosité légendaire.

Sur place, le président de la Chambre haute du Parlement a appelé la population à soutenir le chef de l’État, Félix Tshisekedi, pour sa réélection en 2023. La motivation présentée : ses efforts de ramener la paix dans l’Est du pays.



Pour rappel, dans le cadre de ses vacances parlementaires au Sud-Kivu, plusieurs activités sont prévues dans l’agenda de Modeste Bahati Lukwebo.