Avec la rationalisation des taxes à l’import et export, Climat des affaires : la RDC accélère ses réformes

La 61ème réunion du Conseil des ministres du vendredi 8 juillet a débouché notamment sur l’approbation du dossier relatif à la rationalisation des taxes à l’importation et à l’exportation ainsi que la réduction des coûts et délais. C’est dire que la RDC est plus que déterminée à accélérer les réformes susceptibles d’assainir le climat des affaires sur son territoire. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Bussa Tongba, aux côtés de son collègue de la Communication et médias, Patrick Muyaya, en a fait le point, lundi 18 juillet, au cours d’un spécial briefing presse diffusé en direct sur les antennes de la télévision nationale (RTNC). Pour le patron du Commerce extérieur congolais, « pour une RDC compétitive, sa fiscalité doit aussi l’être ».