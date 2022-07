Nord-Kivu : Thomas Idolwa réhabilité dans son poste de directeur provincial du Saemape

Après sa suspension provisoire par mesure d’ordre, en date du 13 juin, à la tête du Service d’assistance et d’encadrement de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (SAEMAPE) au Nord-Kivu, l’ingénieur Thomas Idolwa a été réhabilité dans ses fonctions de directeur provincial de ce service étatique, par le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Constant Ndima. C’était, le lundi 18 juillet 2022, au cours d’une cérémonie de remise et reprise entre ce mandataire de l’Etat et M. Punzu Misingi qui assurait son intérim.

Cette cérémonie a été présidée par le général Sylvain Mayala, conseiller du gouverneur militaire en charge des Mines, qui avait lu devant l’auguste assemblée l’arrêté portant levée de la suspension de la mesure d’ordre du 13 juin.

À l’en croire, il a plu à l’autorité provinciale de lever sa mesure d’ordre après avoir reçu un éclairage minutieux sur le fonctionnement de ce service étatique au Nord-Kivu.

Satisfait de cette décision de l’autorité provinciale en sa faveur, Thomas Idolwa a rassuré l’opinion tant nationale que provinciale qu’il reste loyal pour la mise en application de la vision du chef de l’Etat Félix-Antoine Tshisekedi à travers le gouverneur militaire du Nord-Kivu qui tient à la valorisation du secteur minier artisanal appelé à créer une classe moyenne pour le développement intégral de cette province riche en sous-sol.



« J’en appelle à une parfaite collaboration entre tous les agents de Saemape Nord-Kivu pour la réussite de cette vision du chef de l’Etat qui est incarnée aussi par la direction générale de Saemape à Kinshasa et par Mme le ministre national en charge des Mines. Cette collaboration de tout le personnel de Saemape Nord-Kivu doit être horizontale et verticale pour le bien-être et l’avancement de ce service au profit des artisanaux », a-t-il déclaré en substance. Avant de renchérir qu’il reste « ouvert et prêt à contribuer à l’émergence de la province du Nord-Kivu en apportant sa touche dans le secteur minier artisanal ».

Un acte qui a été salué par les agents de Saemape Nord-Kivu qui ont assisté à la reprise des fonctions de leur directeur provincial Thomas Idolwa.