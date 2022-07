22è Sommet ordinaire des chefs d’Etat de l’EAC : Sama Lukonde en route pour Arusha

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, est attendu, ce jeudi 21 juillet à Arusha, en Tanzanie, où il devra représenter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au 22ème sommet ordinaire des chefs d’Etat des pays membres de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est (EAC) prévu du 21 au 22 juillet 2022.

Ce 22è sommet intervient au lendemain de l’adhésion officielle de la RDC à l’EAC. Cette adhésion a été officialisée le 11 du mois en cours à travers le dépôt, par le vice-Premier ministre en charge des Affaires étrangères, des instruments de ratification du traité instituant la Communauté. Les États membres avaient déjà accepté la RDC depuis avril dernier au sein de l’EAC.

Il faut indiquer que la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC ne que se dégrader suite à l’agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23. Pour cela, les participants dudit sommet vont également débattre de cette question, car cette dernière demeure une priorité pour le pays et pour le développement de toute la région.

Selon le programme, les chefs d’Etats devront aussi aborder la question de l’opérationnalisation de la force régionale de l’EAC en RDC, car les pays regroupés au sein de cette communauté ont vocation de mutualiser les efforts en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Des questions d’ordre économique seront aussi abordées, en l’occurrence la Zone de libre-échange de l’EAC qui prône la libre circulation des biens et des personnes ou encore l’union douanière.

Au nom du président de la République, le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, prendra la parole à ce 22ème sommet ordinaire pour réaffirmer, devant les chefs d’Etat présents, la position de la RDC sur la nécessité de la paix et de la sécurité dans la région en vue de favoriser l’opérationnalisation de la zone de libre-échange, l’Union douanière, et la circulation sécurisée des populations et leurs biens pour le développement commun.

Rappelons que l’EAC est une organisation régionale créée dans sa forme actuelle depuis les années 2000. Elle est composée de sept pays de l’Afrique de l’Est comprenant le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie, et la République démocratique du Congo.