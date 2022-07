Covid-19 : le ST-CMR lance la campagne de vaccination à Kinshasa et en provinces

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19 et dans le souci d’accroître l’immunité collective, le Secrétariat technique du Comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 (ST-CMR) et la coordination nationale de la vaccination lancent, à partir de ce 25 juillet, de la campagne de vaccination à Kinshasa et dans 10 provinces. C’est l’information phare qui est ressortie du point de presse hebdomadaire du ST-CMR qui s’est tenue, mercredi 20 juillet à l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB).