DCMP : Paul Kasembele, nouveau président de coordination

Le Daring Club Motema Pembe connait désormais son nouveau président de coordination. Il s’agit bel et bien de Paul Kasembele, élu à l’issue de l’assemblée générale ordinaire et élective du 20 juillet 2022. Le nouveau dirigeant du club vert et blanc de la capitale était candidat unique à ce poste. Il succède à Vidiye Tshimanga.

Paul Kasembele aura un mandat de trois ans. Dans son programme, il pense recréer l’unité au sein du Daring Club Motema Pembe, mais aussi remettre l’équipe à sa place, parmi les grosses écuries du pays.

« Ce qui est sûr, c’est que ce sera difficile pour nous, mais nous allons rapidement nous mettre à travailler avec tout le monde et ne pas exclure les autres, parce que le DCMP est une famille. Tout ce que j’ai donné comme promesses doit se réaliser. Je pense qu’il est temps pour tous les Immaculés, de sauver leur équipe de l’état », a-t-il déclaré.

Le club vert et blanc de Kinshasa a validé son ticket pour la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF. Le nouveau président de coordination a une lourde mission, celle d’aider l’équipe à aller le plus loin possible dans cette compétition continentale.

Paul Kasembele va travailler avec Tshimbalanga (absent de la salle) comme secrétaire général, et Salem Kasembele, trésorier général. Il aura comme conseillers, Émile Bondeko (chargé de la section football), Éric Kalala (section basketball) et Alain Kasamba (section volley ball).

A la dernière édition de la Ligue nationale de football (Linafoot), le Daring Club Motema Pembe n’a pas fait grand-chose. Le club s’était une fois de plus replongé dans une crise de leadership. Ayant déjà tout perdu au niveau du championnat national, les Immaculés se sont retirés de la Linafoot pour se concentrer à la Coupe du Congo. Un choix rationnel, car le Daring Club Motema Pembe a été sacré et a réussi à valider son ticket pour la Coupe de la Confédération de la CAF.