Samedi 25 juin 2011. Le Sénat de l’État de New York a voté un texte reconnaissant le droit au mariage homosexuel. Plus prosaïquement, cet État, le plus peuplé aux États-Unis, reconnaît les unions entre personnes de même sexe : homme & homme, femme & femme. Le contraire de ce que font les insectes. En Angleterre,…...

Ce contenu est réservé aux abonnés .

Se connecter S'abonner