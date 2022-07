Ituri : Le gouvernement à la rescousse des déplacés de Djugu et d’Irumu

Les déplacés du camp Blankete, en territoire de Djugu et ceux de Boga ainsi que de Komanda, en territoire d’Irumu, dans la province de l’Ituri, vont bénéficier d’une assistance du gouvernement national. Elle est composée des vivres et non-vivres.

Cette annonce a été faite, le vendredi 22 juillet 2022, à Bunia, par Hubert Thetika, directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale en mission humanitaire dans cette partie du pays.

C’était après sa rencontre avec le gouverneur militaire de l’Ituri, Johnny Luboya N’Kashama.

« Face à la situation humanitaire préoccupante dans les territoires de Djugu et Irumu, le gouvernement national a décidé d’intervenir en mettant à disposition des populations touchées par cette catastrophe des vivres et non-vivres. Déjà, le gouvernement provincial avait amorcé l’intervention humanitaire et sociale en faisant le nécessaire face à ce que traversent les habitants de ces deux territoires de l’Ituri où les groupes armés ont endeuillé des familles occasionnant ainsi des déplacements massifs des populations vers des camps des déplacés. La délégation du gouvernement national que je conduis vient en appui au gouvernement provincial face à ce drame humanitaire », a fait savoir Hubert Thetika.

Sentiment de soulagement pour ces nombreux déplacés qui commencent à regagner leurs entités respectives à la suite du retour de la paix. Et cela, grâce à la bonne politique mise en place par le lieutenant-général Johnny Luboya N’Kashama, gouverneur militaire de l’Ituri qui traque les forces négatives pour les obliger â déposer les armes et adhérer au PDDRC-S.