Miss Heritage Global : Julie Djunga porte l’étendard de la RDC en Afrique du Sud

Le Limpopo, une province sud-africaine bordant le Botswana, le Zimbabwe et le Mozambique, accueille le 24 septembre prochain « Miss Heritage Global ». Il s’agit d’un concours international unique en son genre qui promeut l’inclusivité, fusionne la culture, contribue à la croissance de l’économie africaine, encourage le tourisme et le dialogue tout en utilisant la culture et le patrimoine comme un outil pour éduquer, célébrer, autonomiser et unir les gens de différentes parties du monde.

C’est dire combien les participantes inspirent les gens à embrasser leur héritage et à œuvrer pour transformer les communautés mondiales en investissant dans le patrimoine mondial.

Et l’étendard de la RDC flottera bel et bien à l’occasion de cet événement mondial en Afrique du Sud, avec Julie Djunga, la candidate n°10. Parmi les 53 pays participants, c’est-à-dire 53 candidates, la RDC, au travers sa représentante, devra faire valoir ses racines culturelles.

A l’étape actuelle du concours, précisément depuis le 15 juillet, l’on procède déjà au vote de différentes candidates. Ce vote se passe sur Facebook.

La candidate de la RDC a reçu le soutien de l’ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, M. Fidèle Mulaja Binene. Ce dernier entend s’investir pour accompagner l’ambassadrice rd-congolaise jusqu’á la fin de la compétition.