RDC–Chine : Pékin rassure Kinshasa de son engagement à œuvrer pour le développement économique

Le gouvernement chinois a envoyé son émissaire auprès de Sama Lukonde pour lui traduire la détermination de Pékin à œuvrer pour le développement économique de la RDC.

Le Premier ministre Sama Lukonde a reçu, samedi le 23 juillet 2022 à la Primature, une délégation chinoise avec à sa tête, Mme Xu Jinghu, représentante spéciale du gouvernement chinois pour les Affaires africaines. Elle était venue réitérer la détermination du gouvernement chinois à contribuer au développement socioéconomique en faveur des Congolais. Cette délégation était conduite auprès du chef du gouvernement par le vice-Premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula.

Face à la presse, Xu Jinghu a salué le respect mutuel, la compréhension et le soutien réciproque qui ont toujours caractérisé la coopération entre leurs deux pays avant de rappeler que l’année 2022 marque le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques.



« Je suis très honorée d’être reçue en audience par M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous avons eu un entretien très amical, très riche en contenu et fructueux (…). La Chine et la RDC, nous sommes de bons amis, bons partenaires, et bons frères. Cette année marque le cinquantième anniversaire de la normalisation de nos relations diplomatiques. Et au cours de ces 50 ans, nous avons toujours travaillé ensemble », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : « Sur le plan politique, nous nous sommes toujours prêté respect mutuel, compréhension mutuelle, et le soutien mutuel. Exemple, dans les enceintes internationales, la RDC soutient la Chine toujours sur les questions qui touchent aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de la Chine. Et nous, de notre part, aux Nations unies, au sein du Conseil de sécurité, nous plaidons toujours la cause, les intérêts de la RDC. Nous nous prononçons toujours en faveur de notre ami. Nous sommes toujours aux côtés de notre ami. Voilà, vraiment un soutien mutuel ».

En outre, Xu Jinghu a énuméré quelques réalisations accomplies dans le cadre de cette coopération. Pour cela elle a réitéré l’engagement de son pays à accompagner la RDC dans sa marche en avant, vers son développement économique et social.

« Et sur le plan de la coopération pragmatique, nous avons travaillé ensemble et nous avons réalisé beaucoup de projets, beaucoup de progrès. Ce matin, je suis allée visiter le mémorial de M. Lumumba. C’est aussi un des fruits de la coopération entre la Chine et la RDC. Et le long de la route, je vois vraiment des réalisations palpables, tangibles de la coopération entre les deux pays. Je pense que la coopération pragmatique entre nos deux pays est dans l’intérêt de nos deux Etats et de nos deux peuples », a conclu la représentante spéciale du gouvernement chinois pour les affaires africaines.

Rappelons que la Chine et la RDC entretiennent de relations diplomatiques mutuellement avantageuses entre les deux Etats depuis plusieurs années.