Après le secteur minier, la RDC s’ouvre aux profits pétroliers

Estimée actuellement à 6%, l'apport du secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo pourrait atteindre 40 % du budget national. Un véritable boom économique qui devra faire de cette activité une industrie véritablement motrice, susceptible d’engendrer des transformations fondamentales au développement socio-économique du pays. Le gouvernement de la République s’inscrit dans cette dynamique. Ainsi, à l’instar d’autres Etats pétroliers, la RDC se lance à l’utilisation du pétrole à des fins de développement. Il s’agit d’un impératif économique qui ne peut, en aucun cas, être perturbé par des cris de ceux qui tiennent à voir l’économie congolaise faible et dépendante des appuis extérieurs, avec des prétextes fallacieux de la protection de l’environnement. Car, selon le gouvernement, avec des réserves potentielles inexploitées permettant de produire jusqu’à un million de barils de pétrole par jour, le pays pourrait générer une rente pétrolière de plus de 30 milliards de dollars par an. C’est là toute l’importance de ce projet phare pour le chef de l’Etat Félix-Antoine Tshisekedi qui tient à écrire une nouvelle page dans l’histoire économique de son pays. C’est dans ce cadre qu’il a lui-même procédé au lancement de l'appel d'offres international pour l'exploitation de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Une initiative saluée par la majorité des Congolais, comme pour dire, il est temps pour la RDC de semer le pétrole pour son développement.