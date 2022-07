Communiqué Nécrologique

Son Excellence Madame le ministre d’État en charge du portefeuille la princesse Adele kayinda, l’honorable Kapenda Smith, la famille Mwakayenge, la famille Usenge ont la profonde douleur d’annoncer aux amis et connaissances, aux membres de famille et à tous les ressortissants du territoire de Sandoa dans le Lualaba, le décès de leur père, frère, oncle et grand-père le colonel Ferdinand Mahina Bitshilo, mort survenue survenue le 28 juillet 2022 à Kinshasa de suite d’une longue maladie à l’âge de 77 ans.

Le programme des obsèques se présente comme suit :

Mardi 2 Août 2022 : veillée mortuaire dans la salle polyvalente de la cathédrale protestante du Congo

Mercredi 3 Août 2022 : 9h11 levée du corps de la morgue du cinquantenaire

10h11 Culte d’action de grâce à la cathédrale protestante

11h11 départ pour l’inhumation à la nécropole entre terre et ciel.

En attendant, le recueillement s’observe dans la salle polyvalente de la cathédrale protestante du centenaire dans la commune de Linguala.

Pour la famille Kapenda Smith, Député National