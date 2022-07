Beni : 4 morts et 15 blessés dans une nouvelle manifestation contre la Monusco à Kasindi

Des informations en provenance de Kasindi Lubiriha, un poste frontalier situé entre la République démocratique du Congo et l’Ouganda, font état de 4 morts et de 15 blessés dans une nouvelle manifestation hostile à la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation du Congo (Monusco) dans cette partie de la province du Nord-Kivu.

Selon certains recoupements, ces incidents se sont produits au moment où les manifestants tentaient de barricader

la route nationale 4 pour protester contre l’entrée des véhicules de la Monusco en provenance de l’Ouganda et en direction de la ville de Beni.

Face à cette menace, les casques bleus onusiens tiraient en l’air pour disperser les manifestants et ainsi se frayer le chemin, a confié un confrère sous couvert d’anonymat. Avant de rapporter que les morts et les blessés ont été acheminés à l’hôpital général de référence de Kasindi et à l’hôpital de Vimbao.

« Pour le moment, nous avons le bilan provisoire de quatres civils tués et plus de 15 blessés, et les véhicules de la Monusco se dirigent vers la ville de Beni », ont fait savoir quelques manifestants contactés sur place par notre source. Et de renchérir : « Il y a une psychose généralisée pour le moment au poste frontalier de Kasindi ».

Cependant, aucune source militaire n’a encore confirmé cette information.

Signalons qu’alors que ce premier lot des véhicules de la Monusco se dirige vers la ville de Beni, les militants de différents groupes de pression et mouvement citoyen sont encore à ce poste frontalier, pour manifester contre d’autres contingents onusiens.