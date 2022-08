Dossier Cominière et AVZ minerals : des projets sociaux oubliés

En janvier 2017, la Cominière et AVZ ont signé un accord. Le capital social de Dathcom S.A se présentait comme suit : la Cominière 25%, AVZ Minerals 65%, et Dathcom 10%. La Cominière a ensuite cédé 5% à AVZ pour rester avec 25%. Dans la foulée, AVZ, société cotée à la bourse de Melbourne, a levé les fonds en Australie. Cependant, des voix s’élèvent pour dénoncer le flou sur le montant de fonds levés et leur affectation. C’est pour dire que tout se serait passé à l’insu de la Cominière. Entretemps, des plaintes des populations fusent pour dénoncer le non respect des clauses signées entre Cominière avec la société Dathcom Mining S.A. Construction des routes, d’un barrage hydroélectrique ainsi qu'un camp d'habitation, rien n’est visible.