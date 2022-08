Sixième Semaine annuelle d’industrialisation à Kinshasa : la SADC réfléchit sur la transformation de ses matières premières

« Promouvoir l’industrialisation au moyen de l’agro transformation, la valorisation des minerais et du développement des chaînes des valeurs régionales en vue de réaliser une croissance économique inclusive et durable », tel est le thème de la 6ème Semaine annuelle d’industrialisation de la Communauté pour le développement des pays de l’Afrique australe (SADC) qui s’est ouvert officiellement, ce mardi 2 août 2022 à Kinshasa.

Au cours d’un point de presse co-organisé, lundi 1er août 2022 à l’hôtel du Fleuve Congo, à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, en prélude à ces assises, le ministre congolais de l’Industrie, Julien Paluku, a appelé la population congolaise à venir participer massivement à ces assises pour réfléchir ensemble sur comment mettre fin à l’importation des matières premières, pratique qui ne fait qu’enrichir les autres pays.

Renverser la tendance

Selon lui, en organisant ces assises, la SADC veut renverser la tendance pour dire : « non, comme les autres (Amérique, Asie, Europe : ndlr) ont créé leurs industries sur les besoins des autres (Afrique : ndlr), nous aussi, devons créer notre propre industrie en fonction des besoins des autres ». Et la RDC se veut être au cœur de ces réflexions-là. Car l’Afrique est plus que jamais déterminée à révolutionner son industrie pour accroitre son économie.

Au cours de ce point de presse, le ministre congolais de l’Intégration régionale, Didier Mazinga, a précisé qu’après la Semaine d’industrialisation, d’autres activités vont commencer, notamment du 8 au 12 août 2022, avant la tenue du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, au Palais du peuple. C’est à cette occasion, précise-t-il, que le chef de l’Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, va prendre officiellement la présidence de la SADC pour une année. Et le ministre de l’Intégration régionale prendre aussi la présidence du Conseil des ministres de la SADC pour une année. La 6ème Semaine d’industrialisation de la SADC fait suite à la décision du chef de l’Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi qui, participant au 41ème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la SADC, à Lilongwe, capitale de Malawi, avait adopté l’adhésion de la RDC au protocole sur l’industrie. Ce, parce que la RDC venait d’adopter son plan directeur d’industrialisation. C’est à cette occasion que tous les pays membres de la SADC avaient décidé que le 42ème Sommet de la SADC se tienne à Kinshasa, en RDC.