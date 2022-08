50 ans de la FEC : Jean Bamanisa Saidi décoré au titre d’ancien dirigeant

Tous les anciens dirigeants de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) ont été décorés de médailles de mérite civique pour avoir rendu des beaux et loyaux services à la nation congolaise. C’était à l’occasion de cinquante ans d’existence du patronat congolais célébrés, le samedi 30 juillet 2022 à Kinshasa.

Parmi ces dirigeants qui sont les anciens présidents du Conseil d’administration, anciens administrateurs et anciens secrétaires généraux, figure Jean Bamanisa Saidi qui a eu à assumer les fonctions du président provincial de la FEC Kinshasa entre 1998 et 2004, puis administrateur délégué de 2004 à 2006.

« Je dédie cette reconnaissance à la communauté des entreprises que nous avions servi et à l’administration de la FEC », a déclaré en substance Jean Bamanisa Saidi.

Des témoignages renseignent bel et bien que Jean Bamanisa Saidi a eu à laisser de bonnes empreintes lors de sa gestion au sein du patronat congolais et a rendu, comme il se doit, des beaux et loyaux services à la nation congolaise.

L’occasion faisant le larron M. Albert Yuma, président du Conseil d’administration de la FEC, a, pour sa part, rassuré que le patronat congolais s’engage à travailler davantage au service du pays.

« Nous souhaitons que l’État congolais nous accompagne pour que nous travaillions en toute liberté et impartialité pour remplir notre mission », a-t-il conclu.

La FEC est un grand partenaire du gouvernement congolais qui encadre et accompagne les entreprises en vue de la satisfaction du bien-être socioéconomique de toutes les populations de la République démocratique du Congo.