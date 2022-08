CENI : la Cafco présente un outil « d’analyse comparative des sexes et plus » à Dénis Kadima

La délégation du Cadre permanent de concertation de la femme congolaise (CAFCO) a été reçue, le mercredi 3 août 2022 par le président de la Commission Électorale nationale indépendante (CENI) Denis Kadima Kazadi.

Au menu de leurs échanges, la présentation d’un nouvel outil dénommé « Analyse comparative des sexes et plus ».

Au sortir de cette audience, Félicité Kanku Bidikebela, chargée des finances à CAFCO, fait savoir que cet instrument d’ « analyse comparative des sexes et plus » a été présenté au président de la CENI, pour qu’il soit intégré dans les politiques et les programmes.

« La CENI est notre partenaire et nous avons l’obligation de nous renforcer en capacités. En venant à la rencontre du président de la centrale électorale, nous nous sommes munies d’un nouvel outil que nous lui avons présenté. Celui-ci renforce le genre qui est un concept transversal devant s’appliquer dans tous les domaines de la vie. C’est en somme une « Analyse comparative des sexes et plus » et l’avons présenté au numéro un de la CENI, pour qu’il soit intégré dans les politiques et les programmes. Et le président Denis Kadima s’est montré réceptif et a manifesté la volonté de renforcer davantage, pour une meilleure appréhension de cet outil », a-t-elle déclaré en substance.

Avant de renchérir en ces termes : « Cet instrument n’est ni plus ni moins un processus analytique qui sert à évaluer les répercussions potentielles des politiques, des programmes et initiatives sur les femmes, les hommes et les personnes de diverses identités de genre. Il ne se limite pas aux différences biologiques (sexe) et socioculturelles (genre). L’utilisation de l’ACS Plus implique d’adopter une approche qui tienne compte du genre et de la diversité ».

Pour rappel, le CAFCO qui est une plateforme de femmes de la Société civile et des partis politiques engagées pour la promotion des droits humains spécifiques de la femme et la protection du bien-être de la population. Cette plateforme est créée en février 2005 à la suite du forum d’évaluation du caucus des femmes congolaises issu du Dialogue inter congolais de Sun City (Afrique du Sud).

Notons par ailleurs que cette plateforme poursuit, entre autres objectifs, d’impliquer et faire participer effectivement les femmes congolaises au processus de paix et de la démocratisation ; promouvoir le travail en synergie des femmes dans les secteurs : économique, politique, social et culturel ; intégrer l’approche genre comme questions transversales dans la prise des décisions, renforcer la solidarité et l’unité des femmes congolaises entre-elle, celles d’Afrique et du monde par la création des réseaux ; rendre effective la parité, participer à la transformation sociale et au développement de la nation congolaise ; participer à la réduction de la propagation du VIH/SIDA et éradiquer le phénomène des violences sexuelles en RDC.