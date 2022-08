La SGR dément le détournement des droits de péage sur le tronçon Kasumbalesa-Lubumbashi

La Société de gestion routière (SGR) qualifie de fausses rumeurs le détournement des droits de péage qui serait enregistré sur le tronçon Kasumbalesa-Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga.

En effet, cette structure s’insurge, ces derniers jours, contre certains médias locaux qui relaient, selon elle, de fausses informations portant sur des prétendus détournements de droits de péage, « payés par les chauffeurs des camions remorques aux agents de la Société de gestion routière (SGR), chargée de la gestion de la Route nationale numéro 1 du tronçon Kasumbalesa-Lubumbashi ».

Dans une note explicative dont LePotentiel.cd a exploité copie, la Société de gestion routière qui dit rétablir les faits, donne les détails, remonte l’historique et démystifie la nébuleuse intrigue de ces fausses rumeurs.

« En effet, au mois de mars 2022, Monsieur le vice-gouverneur du Haut-Katanga accompagné de Monsieur Philippe Kibawa, directeur du service de l’Anti-fraude, avaient trouvé certains chauffeurs des camions remorque à Mokambo sans aucune preuve de droit de péage », détaille la SGR. Et de poursuivre : « les camions qui stationnent sur la nationale au niveau de l’ancien poste de Kasumbalesa, sont ceux qui attendent leurs accès aux différents services au niveau de « Whisky » pour la suite des formalités d’usages et aussi pour le payement de la taxe de la mairie ».

« Quant aux stationnements d’avant et après le nouveau poste de péage les mobiles nous sont inconnus. Le péage travaille au quotidien et étroitement avec une Banque de la place ainsi qu’avec le gouvernorat de la province du Haut-Katanga, comme son organe de contrôle », indique la SGR. Avant de conclure : « le Parquet général près la Cour d’appel du Haut-Katanga a ouvert en son temps, un dossier judiciaire qui a démontré et prouvé avec preuve à l’appui que tous les véhicules qui passent sur le tronçon Kasumbalesa – Lubumbashi s’acquittent de tous les droits de péage ».

Il va de soi que s’il est prouvé qu’il y aurait des agents véreux qui seraient impliqués dans une quelconque fraude, des sanctions sévères seront appliquées à leur encontre.