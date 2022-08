Présidentielle 2023 : F. Diongo et le MLP investissent l’Internet et les réseaux sociaux

Désormais rangé dans les rangs de l’opposition, le MLP de Franck Diongo entend créer la différence dans le champ des formations politiques congolaises en s’ouvrant intégralement au numérique.

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’inauguration, vendredi 5 août à Kinshasa, du site du MLP (www.mlprdc.org ou www.mlpfranckdiongo-rdc.org). Une initiative qui vise la performance du parti sur le terrain à une année des élections.

« Nous avons décidé à travers ce projet, de concevoir et de mettre en place un site web dynamique avec un système gigantesque informatisé de toute la gestion principale du parti, un système fiable et sécurisé, afin d’assurer la communication entre les membres en temps réel, et d’offrir les informations désirées et les meilleurs services aux publics », a expliqué le leader du MLP.

Selon lui, dans un monde où l’information va très vite, son parti ne pouvait pas s’en passer des nouvelles technologies de pointe en vogue. « Il n’y a pas deux en RDC. C’est une grande première. C’est encore l’expression concrète du management de la connaissance… Le Mouvement lumumbiste progressiste (MLP), parti lumumbiste et “Étiennetshisekediste orthodoxe” veut redonner une mémoire politique à la RDC à partir d’avant et après 1885. Ce complexe médiatique aura pour vocation de nouer le dialogue avec les Congolais à travers une boîte à suggestions et surtout comme instrument de mobilisation et d’adhésions en ligne », a souligné Franck Diongo.

8 rubriques affichées

La particularité du site du MLP c’est qu’il offre la possibilité de lecture et de consultation en plusieurs langues, notamment, le français, le swahili, le chinois, l’anglais, le russe, le portugais, l’espagnol, l’allemand et dans d’autres langues sous peu. Il s’agit là pour Franck Diongo, d’un outil de travail pour la circulation interne des informations du parti.

Et dans l’affichage, le site web du MLP comprend 8 grandes rubriques et plusieurs sous-rubriques, à savoir : Qui sommes-nous ? Organisation, Impliquez-vous, Projet, Actualités, Activités, Doléances et enfin Contact. D’une rubrique à une autre, c’est la découverte d’une mine d’info.

A l’illustration de la rubrique Actualités, qui présente aux lecteurs toutes les informations du parti, celles nationales ou internationales, toutes les archives vidéothèques et photothèques du parti pour chaque évènement ; ou encore de la rubrique Doléance qui est une fenêtre de rapprochement pour assistance des membres et sympathisants du parti.

A voir de près, la stratégie envisagée d’une communication numérique par le MLP tombe au point à ce jour où l’usage des moyens de communication revêt une dimension stratégique fondamentale dans toute tentative de conquête du pouvoir.