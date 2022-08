Santé : Mbungani inaugure une usine de production d’oxygène et une morgue aux Cliniques universitaires de Kinshasa

L’ usine de production d’oxygène et la nouvelle morgue des Cliniques universitaires de Kinshasa ont été inaugurées, vendredi 5 août 2022, par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr. Jean-Jacques Mbungani Mbanda,. C’était lors de la poursuite de sa visite d’inspection entamée depuis la semaine dernière dans les différents hôpitaux de la ville Kinshasa, à l:étape de district de Mont-Amba.

Il inspecte, notamment les formations sanitaires de l’Etat et confessionnelles pour évaluer et s’assurer de l’effectivité de la mise en œuvre du programme de gratuité des accouchements, qui est initié par le chef de l’Etat , et s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Couverture santé universelle (CSU).

Le Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda était accompagné, pour la circonstance, de la Mme le vice-ministre de la Santé, du secrétaire général à la Santé ainsi que de plusieurs responsables de différents départements de son ministère.

A Mont-Amba, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a visité tour à tour les hôpitaux et centres hospitaliers de Monkole, dans la commune de Mongafula, les Cliniques universitaires de Kinshasa, l’hôpital général de référence de Kisenso qui bénéficie déjà du programme de gratuité de la maternité. Il y a également l’hôpital général de référence de Matete, le Centre hospitalier Saint Gabriel de Lemba, l’hôpital général de référence Mère et Enfant de Ngaba, l’hôpital Saint Joseph, le Centre hospitalier Mère et Enfant de Barumbu, avant de boucler la boucle de sa tournée du jour par le laboratoire LAPHAKI, situé toujours dans la commune de Barumbu.

Partout où il est passé, le ministre a tenu à se rassurer des conditions de travail et du plateau technique des formations hospitalières en perspective de la mise en œuvre effective de la Couverture santé universelle.

Lors de son périple de ce jour, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a été au chevet de quelques malades retenus dans des hôpitaux faute de moyens. Il a, au nom du gouvernement, payé sur le champ les factures et libéré plusieurs malades. Et ce, à la grande satisfaction des bénéficiaires.

Il convient de noter que l’usine de production d’oxygène qui a été inaugurée par le ministre Jean-Jacques Mbungani était construite grâce au partenariat avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Quant à la morgue, elle est d’une capacité de 16 places.

A l’issue de son itinérance, le ministre Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a fait savoir que tout est prêt maintenant pour matérialiser le programme de la gratuité de la maternité dans la ville de Kinshasa.

“Ça fait déjà 3 semaines que, chaque jeudi, le vice-ministre et moi-même effectuons une descente sur le terrain. Nous avons levé l’option d’aller voir réellement ce qui se passe dans les hôpitaux publics de l’Etat, les confessionnels et même les structures privées.

« Vous savez que depuis le 30 juin, le chef de l’État a lancé l’appel à l’accouchement gratuit et aux consultations prénatales, post-natales, néonatales gratuites. Et c’est dans cet élan que nous avons décidé d’aller voir l’effectivité de ce programme. Comme vous le savez, 9 zones de santé sur les 35 que compte la ville-province de Kinshasa font déjà de la gratuité. Il était important d’identifier les autres structures qui pourront accompagner le gouvernement dans ce grand projet », a-t-il fait remarquer.

A l’en croire, la Couverture santé universelle, qui est un des points les plus importants du programme du gouvernement, prend effectivement son effet avec la gratuité annoncée.

« Et nous pouvons dire aujourd’hui que le gouvernement est à même d’appuyer les structures de l’État et celles qui sont en partenariat avec le ministère dans le cadre de la gratuité. L’enveloppe globale pour la gratuité est de 35 millions de dollars par an. Et à ce jour, 10 millions sont déjà disponibles et c’est à travers cet argent que la gratuité se fait. C’est le paquet qui est négocié avec des programmes du ministère de la Santé, en lien avec la Banque mondiale et d’autres structures. Nous allons rajouter au niveau du gouvernement 25 millions supplémentaires pour que les structures qui vont entrer dans le cadre de ce programme puissent donner les actes définis, gratuitement », a indiqué le ministre Jean-Jacques Mbungani Mbanda.

Il faut noter que désormais la journée de jeudi a été retenu par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention comme journée de terrain. Jean-Jacques Mbungani a annoncé qu’il va étendre sa tournée auprès de différentes structures sous sa tutelle, tant à Kinshasa que dans le Congo profond.