Interclubs de la CAF 2022-2023 : TP Mazembe et DCMP exemptés du 1er tour préliminaire

La Confédération africaine de football (CAF) va procéder au tirage au sort des tours préliminaires de ses interclubs (Ligue des champions et Coupe de la Confédération), édition 2022-2023 le mardi 09 août 2022, au Caire en Egypte. La course à la succession du Wydad Casablanca et la RS Berkane respectivement, champion de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF est lancée.

La République démocratique du Congo sera représentée par quatre clubs, à savoir le TP Mazembe et l’AS V. Club à la Ligue des champions et le Daring Club Motema Pembe et Saint Eloi Lupopo à la Coupe de la Confédération.

Les Corbeaux de TP Mazembe figurent parmi les six clubs exemptés du 1er tour préliminaire. Il y a également Al Ahly, le Wydad Casablanca, le Raja Casablanca, Mamelodi Sundowns et l’Espérance Tunis. Le premier tour préliminaire aura lieu du 9 au 11 septembre (aller) et entre le 16 et le 18 septembre (retour). Ensuite, le deuxième tour préliminaire se tiendra du 7 au 9 octobre (aller) et du 14 au 16 octobre (retour).

En Coupe de la Confédération, le Darin Club Motema Pembe, l’USM Alger, la JS Saoura, Sagrada Esperança, Diables Noirs, le FC Pyramids, Hearts of OAK, la RS Berkane, Marumo Gallants FC, Azam FC, le CS Sfaxien, le Club Africain et Zesco sont tous exemptés du premier tour.

L’AS V. Club et Saint Eloi Lupopo sont concernés pour le tour préliminaire. L’identité de leurs adversaires sera dévoilée ce mardi 8 août à l’issue du tirage au sort.

En interne, les quatre clubs congolais engagés se préparent pour affronter cette nouvelle édition. Actuellement, ils procèdent aux recrutements de nouveaux joueurs pour corser leurs ossatures.