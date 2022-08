EPST : Tony Mwaba dément l’arrestation des agents du secrétariat général

Une folle rumeur a fait le tour de la ville au sujet de la prétendue arrestation des agents du secrétariat général de l’Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) à l’instigation du ministre de tutelle.

Les services de communication du ministère tient à tordre le cou à cette rumeur largement relayée par les réseaux sociaux. A ce propos, les services du ministre Mwaba font observer ce qui suit : ayant été reçus dernièrement au cabinet du ministre, ces agents ont avoué, après avoir troublé l’ordre public, qu’ils n’avaient pas suffisamment d’information sur la paie de la prime spécifique convenue dans l’Addendum au protocole d’accord de Bibwa, signé à Mbuela Lodge, cité de Kisantu, territoire de Madimba, province du Kongo Central, le 19 novembre 2021. Cette prime dont le document signé et engagé par le ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, poursuit son parcours normal au niveau du ministère du Budget pour sa paie par le ministère des Finances. Quelques personnes qui ont été interpellées entre la Présidence et la Primature, se trouvaient dans une position indélicate, sans pièces d’identité sur elles, sans qualité, ni mandat parce que certaines étant encore Nouvelles Unités. Ces agents ne sont pas payés par le ministère de l’EPST, puisqu’étant pris en charge, en tant que fonctionnaires de l’Etat, par le ministère de la Fonction publique, à travers les ministères du Budget et des Finances, l’EPST se limitant à ne payer que les enseignants avec l’enveloppe du Service de contrôle et de la paie des enseignants (SECOPE).

Il est temps d’arrêter de se faire manipuler par les officines politiques pour saper l’action réussie de la gratuité de l’enseignement primaire, programme phare de la vision du chef de l’État, Félix-Antoine Tshisekedi, ajoutent les services du ministre Mwaba.

Engagé pour une rentrée scolaire 2022-2023 apaisée, Tony Mwaba Kazadi est déterminé, reste imperturbable et travaille sans se préoccuper des sirènes de mauvais augure, concluent-ils.