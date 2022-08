Foot : la CAF lance officiellement sa Super League

Réunie mercredi 10 août 2022 à Arusha, en Tanzanie, à l’occasion de son assemblée générale ordinaire, la Confédération africaine de football (CAF) a officialisé le début de la Super League africaine à partir d’août 2023. Cette compétition doit marquer le début d’une nouvelle ère pour le football africain, notamment d’un point de vue financier et de développement.

L’instance faitière a confirmé que la compétition opposera les 24 meilleurs clubs du continent, issus de 16 pays différents. Ces écuries seront d’abord réparties durant la première phase en trois groupes géographiques composés chacun de 8 équipes (Afrique du Nord, Afrique centrale et de l’Ouest, et Afrique du Sud et de l’Est).

Durant cette phase, les 8 clubs de chaque groupe seront opposés en matches aller-retour et chaque formation disputera donc 14 matches durant la première phase.

100 millions de dollars de prize money

Au terme de ce cette phase de groupes, les 5 premiers de chaque poule et le meilleur 6e tous groupes confondus prendront part à la phase à élimination directe à partir des 8èmes de finale qui marqueront la fin de la répartition géographique. Au bout du parcours, fin mai, se tiendra la grande finale, baptisée par la CAF dans son teaser le « Super Bowl africain », rien que ça !

Au total, 197 matches seront au programme entre août et mai chaque année et le prize money de la compétition (argent distribué aux participants) s’élèvera à 100 millions de dollars. Grâce aux revenus générés et avec le soutien de la FIFA, la CAF prévoit de verser annuellement un million de dollars à chacune des 54 associations membres, mais aussi d’alimenter son fonds de développement à hauteur de 50 millions de dollars.